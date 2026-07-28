«Лето-2026 — переломное»: винотека, книжный, бистро и кофейня — четыре проекта уходят с рынка Екатеринбурга

В Краснодаре сразу несколько известных проектов объявили о закрытии или продаже, и бизнес-сообщество уже называет это отражением системных проблем сектора. На продажу выставлена винотека Win-Win, независимый книжный «Буквально» закрывается из-за долгов, корейское бистро ЕЮ прекращает работу спустя два года, а кофейня Yankee Sierra из Ростова-на-Дону сворачивает уральский проект, сообщил tagilcity.ru.

Как рассказала основательница Win-Win Мария Клец, решение продать бизнес было принято несколько месяцев назад, но сделка до сих пор не состоялась. По ее словам, интерес к проекту есть, но переговоры тормозятся из-за высокой конкуренции в сегменте и личных планов — предпринимательница решила посвятить себя материнству.

«В любом случае ждать вечно мы не можем, поэтому пока начинаем распродажу всех товаров — их много. Если кому-то все же приглянется винотека, будет очень здорово», — говорит Клец.

Одним из самых откровенных стало заявление владельцев независимого книжного «Буквально» — они прямо назвали причиной закрытия финансовые трудности и долги.

«Мы просто не справляемся. Сложная ситуация в экономике, большое давление со всех сторон, постоянное повышение цен, новые законы, трудности с логистикой — все это вы и так без нас знаете и видите каждый день», — объясняет создательница магазина Анна Санина.

По данным издания, команда бистро ЕЮ, проработавшего два года, не раскрывает причин, хотя проект с самого начала сталкивался с проблемами подбора персонала и поиском шеф-повара. Кофейня Yankee Sierra, существовавшая 2,5 года и являвшаяся вторым заведением сети из Ростова-на-Дону, объявила о работе до конца июля.

Эксперты, отслеживающие состояние малого бизнеса, называют 2026 год одним из самых тяжелых для этого сектора в России за последние годы. Хотя каждый проект объясняет закрытие частными обстоятельствами, рынок фиксирует устойчивый тренд к ухудшению условий для независимых предпринимателей — от роста конкуренции до снижения покупательской способности. Нынешний сезон может стать поворотным для многих, кто еще пытается оставаться конкурентоспособным.

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