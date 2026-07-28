Сыгравшая в культовом фильме «Эдвард Руки-ножницы» Бейкер рассказала, чем удивила Бертона во время съемок

Трехкратная обладательница «Эмми» Бейкер рассказала об откровенной сцене в фильме «Эдвард Руки-ножницы» с Джонни Деппом. Накануне ретроспективного показа картины Тима Бертона в Лос-Анджелесе актриса вспомнила, как одна из самых запоминающихся сцен родилась прямо на площадке, передает Entertainment Weekly.

По сюжету героиня Кэти — Джойс Монро — влюбляется в Эдварда, которого сыграл Депп. В одной из сцен она приходит к нему на стрижку. В сценарии не было и намека на то, что ее героиня испытает что-то большее, чем просто удовольствие от стрижки, но Кэти решила добавить свою изюминку.

«Я просто подумала: если она в него влюблена, то почему бы не показать это телесно? Я придумала, что во время стрижки она начинает испытывать легкий оргазм, а ее ноги заворачиваются. Это было смешно и неожиданно», — рассказала Кэти.

Бертон, известный своей любовью к нестандартным решениям, не только не вырезал сцену, но и попросил снять крупный план ступней актрисы с поджатыми пальцами. Бейкер призналась, что до сих пор получает вопросы об этой сцене.

«Люди помнят ее даже спустя 30 с лишним лет. Это удивительно — как маленькая импровизация может стать частью киноистории», — с улыбкой отметила актриса.

Фильм «Эдвард Руки-ножницы» вышел в широкий прокат 6 декабря 1990 года. Сюжет картины построен вокруг недоработанного механического человека, у которого вместо кистей рук установлены ножницы, и его попыток влиться в общество.

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