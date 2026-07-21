По его словам, это шанс не только побороться за солидную сумму, но и вдохновить других на открытия, сняв фильм о путешествии по Бурятии, чтобы о ее удивительных местах узнала вся страна.

Для участия нужно записать видео продолжительностью до восьми минут, в котором автор с рюкзаком рассказывает о маршруте, пройденном без использования моторной техники. На выбор предлагаются номинации: пешая, водная, зимняя, арктическая и новая постоянная — «Тропы Победы». Путешествие должно быть совершено в период с 1 мая 2024 года по 15 января 2027 года. Призовой фонд также включает ₽1 млн за первое место, ₽300 тыс. — за второе и ₽200 тыс. — за третье. Заявки принимаются на сайте конкурса.