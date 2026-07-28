В Пушкино провели конкурс для женщин с инвалидностью «Хозяюшка и Рукодельница»
Конкурс для женщин с инвалидностью «Хозяюшка и Рукодельница» прошел в Пушкино
Фото: [Министерство информации и молодежной политики МО]
В «Пушкино» прошел конкурс «Хозяюшка и Рукодельница» для женщин с инвалидностью, передвигающихся на колясках, участниками стали жительницы Королева, Мытищ, Серпухова, Лобни, Клина и Подольска. Мероприятие направлено на демонстрацию социально-бытовых навыков, творческих способностей и возможностей подмосковных женщин. Об этом сообщает Министерство информации и молодежной политики Московской области.
«Задача проекта — показать реальные успехи людей с инвалидностью в Подмосковье: в трудоустройстве, спорте, реабилитации, общественной жизни», — отметил председатель правления МОООИ «Колесница» Игорь Гундеров.
По его словам, конкурс «Хозяюшка и Рукодельница» — это уже пятое мероприятие проекта «Регион свершений и возможностей», который реализует областная организация инвалидов «Колесница» при поддержке Министерства информации и молодежной политики Московской области и Фонда президентских грантов.
Победительницей стала Татьяна Карзубова из Серпухова, которая представила блюда и сервировку стола, выполненную в традиционном стиле гжель.
Среди приглашенных гостей - депутат Госдумы Михаил Терентьев, депутат Московской областной Думы Михаил Ждан, чемпион мира по паралимпийскому фехтованию Николай Лукьянов и чемпион мира по танковому биатлону, ветеран СВО, награжденный медалью Суворова, Виктор Шерстнев. Кроме того, на мероприятии присутствовал настоятель Храма преподобного Сергия Радонежского в деревне Костино отец Виктор Селезнев. Он благословил участниц и пожелал им успехов.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил открытую тренировку по хоккею в Лобне.