В Пушкино провели конкурс для женщин с инвалидностью «Хозяюшка и Рукодельница»

В «Пушкино» прошел конкурс «Хозяюшка и Рукодельница» для женщин с инвалидностью, передвигающихся на колясках, участниками стали жительницы Королева, Мытищ, Серпухова, Лобни, Клина и Подольска. Мероприятие направлено на демонстрацию социально-бытовых навыков, творческих способностей и возможностей подмосковных женщин. Об этом сообщает Министерство информации и молодежной политики Московской области.

«Задача проекта — показать реальные успехи людей с инвалидностью в Подмосковье: в трудоустройстве, спорте, реабилитации, общественной жизни», — отметил председатель правления МОООИ «Колесница» Игорь Гундеров.

По его словам, конкурс «Хозяюшка и Рукодельница» — это уже пятое мероприятие проекта «Регион свершений и возможностей», который реализует областная организация инвалидов «Колесница» при поддержке Министерства информации и молодежной политики Московской области и Фонда президентских грантов.

Победительницей стала Татьяна Карзубова из Серпухова, которая представила блюда и сервировку стола, выполненную в традиционном стиле гжель.

Среди приглашенных гостей - депутат Госдумы Михаил Терентьев, депутат Московской областной Думы Михаил Ждан, чемпион мира по паралимпийскому фехтованию Николай Лукьянов и чемпион мира по танковому биатлону, ветеран СВО, награжденный медалью Суворова, Виктор Шерстнев. Кроме того, на мероприятии присутствовал настоятель Храма преподобного Сергия Радонежского в деревне Костино отец Виктор Селезнев. Он благословил участниц и пожелал им успехов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил открытую тренировку по хоккею в Лобне.