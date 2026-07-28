Важные даты для абитуриентов: когда ОрГМУ опубликует списки зачисленных

Оренбургский государственный медицинский университет завершил прием документов от абитуриентов. Как сообщила вице-губернатор Лариса Боярская, в 2026 году вуз получил 4,8 тыс. заявлений. Наиболее высокий конкурс зафиксирован на трех ключевых специальностях: «Лечебное дело», «Педиатрия» и «Стоматология», пишет газета «Оренбуржье».

Региональные меры поддержки медиков

Растущий интерес к обучению поддерживается региональными и федеральными программами. В рамках проекта «Медицинские кадры» и инициатив губернатора Евгения Солнцева в области действуют финансовые стимулы:

Единовременная выплата: врачам, трудоустроенным в Орске и Новотроицке, выплачивают ₽4 млн.

Ежемесячные выплаты: студентам специалитета начисляют ₽2,6 тыс., а ординаторам — ₽5 тыс.

Дополнительная помощь: молодым специалистам компенсируют аренду жилья и предоставляют систему наставничества.

Сроки подачи согласий и приказы о зачислении

Конкурсные списки на сайте ОрГМУ обновляются каждые два часа. Для поступающих установлены следующие ключевые даты: