Важные даты для абитуриентов: когда ОрГМУ опубликует списки зачисленных
ОрГМУ завершил прием документов от 4,8 тысячи абитуриентов
Оренбургский государственный медицинский университет завершил прием документов от абитуриентов. Как сообщила вице-губернатор Лариса Боярская, в 2026 году вуз получил 4,8 тыс. заявлений. Наиболее высокий конкурс зафиксирован на трех ключевых специальностях: «Лечебное дело», «Педиатрия» и «Стоматология», пишет газета «Оренбуржье».
Региональные меры поддержки медиков
Растущий интерес к обучению поддерживается региональными и федеральными программами. В рамках проекта «Медицинские кадры» и инициатив губернатора Евгения Солнцева в области действуют финансовые стимулы:
- Единовременная выплата: врачам, трудоустроенным в Орске и Новотроицке, выплачивают ₽4 млн.
- Ежемесячные выплаты: студентам специалитета начисляют ₽2,6 тыс., а ординаторам — ₽5 тыс.
- Дополнительная помощь: молодым специалистам компенсируют аренду жилья и предоставляют систему наставничества.
Сроки подачи согласий и приказы о зачислении
Конкурсные списки на сайте ОрГМУ обновляются каждые два часа. Для поступающих установлены следующие ключевые даты:
- Целевая, особая и отдельная квоты: подтвердить или отозвать согласие необходимо до 12:00 1 августа. Приказ о зачислении выйдет 3 августа.
- Общий конкурс (бюджет): согласие принимается до 12:00 5 августа. Приказ о зачислении опубликуют 7 августа.