Заработала ₽30 млн на порнографии: блогерше Соне Мармеладовой грозит шесть лет за распространение «видео для взрослых»

Блогерша Софья Вершинина, известная также как Соня Мармеладова, оказалась на скамье подсудимых по обвинению в изготовлении и распространении порнографии. По данным телеграм-канала Baza, на который ссылается «Газета.Ru», за год (с января 2023 года) она заработала на продаже откровенного контента более ₽30 млн.

Схема была такой: Вершинина вела открытый канал в мессенджере Telegram, где рекламировала приватные чаты. Подписчики платили за доступ к фото- и видеоматериалам, которые, как позже установила экспертиза, носили порнографический характер.

Силовики провели контрольную закупку: оформили подписку, получили доступ к контенту, и экспертиза подтвердила его запрещенный статус. На допросе блогер призналась, что в 2022 году переехала в Москву, сначала работала в сфере интимных услуг, зарабатывая ₽60 тысяч в час. Однако позже она перешла в онлайн и создала, как она сама выразилась, «порноимперию». Теперь ее дело рассматривается в суде, и ей грозит до шести лет лишения свободы.

Напомним, что это не единственное громкое дело в этой сфере. Скандально известная участница ток-шоу «Пусть говорят» Диана Шурыгина, также фигурирующая в подобных обвинениях, находится в СИЗО с 8 июля из-за нарушения условий домашнего ареста. Ее арестовали в июне по версии следствия о съемке и продаже порно в Telegram.

Позднее задержали еще двоих фигурантов: модель Настю Холод и немца Людвига Кричкера, которого называют продюсером «одной из онлифанщиц».

Ранее стало известно, чем Диана Шурыгина занимается в СИЗО.