Красноярцы за сутки купили «зеленые облигации» на общую сумму 34 млн рублей

В Красноярске 17 сентября открылись продажи «зеленых облигаций». За первые сутки горожане приобрели 34 тысячи облигаций на общую сумму 34 млн руб., сообщила prmira.ru. Деньги от продаж направят на озеленение города.

«Проспект Мира» выяснял, чем вызван высокий спрос на облигации. Одно из предположений — чиновников и депутатов Красноярска принудили в «добровольном» порядке покупать ценные бумаги. В мэрии сообщили, что личность покупателя не раскрывается.

«При покупке облигаций личность человека, который их купил, не раскрывается. Тем более, невозможно установить место его работы», — заявили в мэрии.

В городской администрации опровергли предположение редакции. Никаких рекомендаций о необходимости приобретения облигаций чиновники не получали. В горсовете корреспонденту «ПМ» сказали, что не будут проводить опрос среди депутатов, кто стал собственником облигаций.

Ценные бумаги имеют право покупать только физические лица. Полученные от продаж деньги направят на пополнение местного бюджета или финансирование проектов. Горожане получат купонный доход — определенный процент. Когда срок действия облигаций завершится, владельцам бумаг вернут их деньги.

Ранее сообщалось, что Кабмин расширил программу «зеленого» финансирования.