Красный свет и уставшие водители: системные проблемы привели к гибели людей у храма в Екатеринбурге

Прошло три недели с момента трагедии на перекрестке у храма «Большой Златоуст» в центре Екатеринбурга. 10 июня автобус, поворачивая налево, проехал на красный свет и врезался в толпу пешеходов на тротуаре. Четыре человека погибли, еще шестеро получили ранения. Следствие уже установило непосредственную причину — нарушение ПДД водителем. Однако за этой аварией стоят системные проблемы, которые годами копились в транспортной системе города: контроль перевозчиков, контрактная политика и состояние инфраструктуры, сообщил tagilcity.ru.

По информации издания, Ленинский районный суд арестовал обоих фигурантов дела. Водитель автобуса помещен под стражу до 10 августа. Ему предъявлено обвинение относительно нарушения ПДД. Вместе с ним арестован директор компании-перевозчика. Его обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. По версии следствия, руководитель систематически нарушал режим труда и отдыха водителей, заставляя их работать без выходных. Водитель, по его собственным показаниям, перепутал педали, а сразу после аварии говорил, что потерял сознание.

«История „Авто-Нома“ неприятна не сама по себе — она неприятна тем, что не является исключением. Это просто наиболее наглядно задокументированный пример того, как работает система в целом», — говорится в статье TagilCity.

По данным издания, проблема имеет системный характер. Корреспондент TagilCity считает, что мэрия не знает, сколько вакансий у частных перевозчиков. Трамваи со средним возрастом почти 40 лет возят пассажиров по путям, не обособленным от пробок. Новые районы строятся без синхронного создания транспортной инфраструктуры. Частный перевозчик может годами нарушать условия контракта и продолжать получать бюджетные деньги.

Ранее сообщалось, что появились данные о состоянии пострадавших в смертельном ДТП с автобусом и грузовиком.