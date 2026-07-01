Один погиб, трое в реанимации: появились данные о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом и грузовиком

В результате лобового удара автобуса с грузовым транспортом, которое произошло под Мариинском во вторник, 30 июня, один человек скончался на месте. В среду, 1 июля, стали известны подробности состояния выживших: из десяти пострадавших трое находятся в крайне тяжелом положении. Такие данные обнародовал Центр медицины катастроф Кемеровской области, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

По данным издания, полученные травмы оказались критическими. Двоих пациентов с самыми опасными повреждениями экстренно отправили в Кемерово бортом санавиации. Еще одного решили везти в областную столицу реанимобилем.

Ликвидация последствий столкновения велась несколько часов. На месте происшествия у поселка Раевка работали инспекторы ГИБДД, бригады скорой и спасатели МЧС. Сотрудникам чрезвычайного ведомства пришлось приложить максимум усилий, чтобы деблокировать искореженные кузова и вызволить людей из искореженного металла. Спасательная операция завершилась только глубоким вечером.

По информации издания, трагический инцидент случился днем 30 июня на 16-м километре объездной трассы Р-255. Следственный комитет возбудил уголовное дело — поводом стало ненадлежащее исполнение обязательств по перевозке пассажиров. Правоохранители устанавливают все детали произошедшего.

«Водитель рейсового автобуса, передвигавшегося по маршруту "Вокзал — 2-ая Пристань — с. Приметкино — Вокзал", выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с грузовым автомобилем», — пишет пресс-служба СК области.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье в службу помощи при ДТП обратились участники почти 3 тыс. аварий.