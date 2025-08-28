«Красота, что скрыта от нас в темноте»: россиянин сфотографировал Млечный путь

По информации издания, житель Кузбасса немного подредактировал фотографию Млечного пути, чтобы пользователи могли детальнее рассмотреть природное явление. Горожанин отметил, что не искажал реальность снимка. Он лишь применил несколько приемов: добавил контрастности, акцентировал внимание на цвете и удалил лишнюю звездную пыль.

По данным издания, кроме фотографии, в Сети разместили комментарий автора снимка. Кузбассовец пояснил, что в отличие от камеры в ночное время человеческие глаза менее чувствительны к свету. Фотоаппарат же собирает свет каждую минуту, причем поочередно. Техника способна отражать самые слабые оттенки и детали, которые человек не может рассмотреть физически.

«Поэтому снимок раскрывает ту красоту, что скрыта от нас в темноте», — написал автор фото.

Ранее сообщалось, что ученые из Архыза открыли вспышку ранее неизвестной звезды в космосе.