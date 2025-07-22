Российские астрономы открыли «космический фейерверк»

Российские астрономы совершили важное открытие, обнаружив новую звезду в нашей галактике Млечный Путь. Об этом сообщили в Центральном бюро астрономических телеграмм (Гарвард, США).

Вспышку зафиксировала группа ученых проекта New Milky Way (астроферма «Астроверты» из Архыза) в ночь с 17 на 18 июля, когда яркость небесного тела внезапно увеличилась на 12 звездных величин.

Открытие подтверждено наблюдениями с помощью 2,5-метрового телескопа Кавказской горной обсерватории, принадлежащей Государственному астрономическому институту им. П. К. Штернберга (ГАИШ МГУ).

Ученые установили, что это классическая новая звезда, представляющая собой уникальную пару из белого и красного карликов. В этой системе происходит удивительный процесс — более плотный белый карлик постепенно перетягивает на себя вещество своего соседа. Когда накопленной материи становится слишком много, на поверхности белого карлика происходит мощный термоядерный взрыв, который и вызывает резкое увеличение яркости.

Как объяснили ученые, особенность таких новых звезд заключается в динамике их свечения. После вспышки яркость быстро нарастает, иногда на несколько величин в сутки, достигает пика, который может держаться около суток, а затем начинается медленное затухание. Обычно такие звезды остаются видимыми для наблюдений в течение двух-трех недель, хотя в некоторых случаях могут быть заметны и несколько лет.

Ранее The Guardian сообщило, что ученые нашли самую «прожорливую» черную дыру во Вселенной.