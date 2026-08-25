Регоператоры Подмосковья рассказали, как отметить День знаний без вреда для экологии

Региональные регоператоры Воскресенского и Алексинского кластеров рассказали жителям Подмосковья, как отметить День знаний без вреда для экологии. Рекомендации приводит Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Так, жителей призвали не запускать воздушные шары. Более безопасной для окружающей среды альтернативой являются мыльные пузыри, бумажные гирлянды или рисунки мелом на асфальте.

Также можно подарить учителю один общий букет от всего класса вместо множества частных букетов, которые увядают спустя пару дней. Помимо этого, можно принять участие в акции «Дети вместо цветов». В ее рамках класс дарит учителю одно растение, а сэкономленные средства переводит в фонды помощи детям с тяжелыми заболеваниями.

Подготовку к школе рекомендуется начать с ревизии прошлогодних запасов канцелярских товаров. Если чего-то не хватает, лучше выбирать товары из переработанных материалов.

Ранее сообщалось, что губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил обеспечить безопасность жителей Подмосковья в День знаний.