«Крещенские купания прям на улице»: россияне иронично прокомментировали прорыв в Казани

Масштабное подтопление произошло на перекрестке Дубравной и проспекта Победы в Казани. Об инциденте стало в воскресенье, 18 января, сообщил inkazan.ru.

По информации издания, передвигаться на улице проблематично, как пешеходам, так и автомобилистам. Движение практически парализовано, а машины плывут по образовавшемуся потоку.

«Крещенские купания прям на улице», — иронично подметил один из читателей Inkazan.

По данным телеграм-канала Mash Iptash, в сентябре 2025 года на данном участке произошел прорыв. На место происшествия прибыли рабочие, которые засыпали яму от прорыва канализации. Предположительно, во время работ они повредили пожарный гидрант.

По данным издания, в нынешний раз ситуация менялась стремительно быстро: появилось обширное подобие озера, что спровоцировало образование многокилометровых заторов. Автобусы физически не могли приблизиться к своим остановкам. Многочисленные свидетели также упоминают о стойком специфическом запахе.

Вслед за уличным потопом вода внезапно исчезла из домашних систем водоснабжения. Как и прогнозировалось, масштабная коммунальная авария напрямую привела к повсеместному прекращению подачи воды в жилые дома.

