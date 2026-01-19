«Крещенские купания прям на улице»: россияне иронично прокомментировали прорыв в Казани
Inkazan: улица Дубравная в Казани снова превратилась в реку из-за прорыва
Фото: [Медиасток.рф]
Масштабное подтопление произошло на перекрестке Дубравной и проспекта Победы в Казани. Об инциденте стало в воскресенье, 18 января, сообщил inkazan.ru.
По информации издания, передвигаться на улице проблематично, как пешеходам, так и автомобилистам. Движение практически парализовано, а машины плывут по образовавшемуся потоку.
«Крещенские купания прям на улице», — иронично подметил один из читателей Inkazan.
По данным телеграм-канала Mash Iptash, в сентябре 2025 года на данном участке произошел прорыв. На место происшествия прибыли рабочие, которые засыпали яму от прорыва канализации. Предположительно, во время работ они повредили пожарный гидрант.
По данным издания, в нынешний раз ситуация менялась стремительно быстро: появилось обширное подобие озера, что спровоцировало образование многокилометровых заторов. Автобусы физически не могли приблизиться к своим остановкам. Многочисленные свидетели также упоминают о стойком специфическом запахе.
Вслед за уличным потопом вода внезапно исчезла из домашних систем водоснабжения. Как и прогнозировалось, масштабная коммунальная авария напрямую привела к повсеместному прекращению подачи воды в жилые дома.
