Перед Крещением в деревне под Челябинском установилась особая «духовная атмосфера»: в домах холодно, как на улице

Деревня под Челябинском уже вторые сутки обесточена, сообщило издание «Life.ru» со ссылкой на телеграм-канал Baza. В 30-градусные морозы люди вынуждены замерзать.

По данным канала, отключение произошло из-за аварийной ситуации. Без электричества и газа осталась большая часть деревни в пригороде Челябинска. Правительство проинформировало, что проблема была решена. Местные жители опровергают информацию.

По данным канала, электричество, действительно, вернулось в дома после отчета регионального правительства, но не везде. На линиях электропередач на некоторых участках заметны возгорания. Предположительно, зафиксирована перегрузка сети.

По информации канала, в рамках оказания помощи жителям по распоряжению правительства в деревню привезли генераторы. Люди сообщили, что запустить оборудование никто не смог. Без электроэнергии россияне не могут пользоваться отопительным оборудованием, скважинами и личными генераторами.

«Местные говорят, что такая ситуация повторяется каждую зиму», — сообщил телеграм-канал.

Официального подтверждения слов жителей деревни нет.

Ранее сообщалось, что в Бурятии многодетная семья погибла после отключения электричества в доме.