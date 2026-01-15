Крещенскую воду продают в Сети: «Россия Православная» предупредила о подделках и главной потере

В связи с распространением в интернете объявлений о реализации крещенской воды заместитель председателя Всемирного русского народного собора, председатель Общероссийского общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов в разговоре с корреспондентом REGIONS дал жесткую оценку подобной практике и призвал верующих быть бдительными.

Иванов детально разобрал опасности, которые скрывают за собой подобные предложения. Во-первых, существует высокая вероятность столкнуться с подделкой, поскольку никто не может ручаться, что жидкость в бутылке прошла обряд освящения в церкви по всем канонам. Зачастую это обычная водопроводная вода или жидкость из неизвестного источника, которую недобросовестные продавцы выдают за святыню, играя на доверии людей.

«Святая вода, особенно Великая Агиасма, освященная в праздник Крещения Господня, является великой святыней и даром Божией благодати. Продавать ее — значит превращать святыню в товар, что прямо противоречит духу Евангелия и учению Церкви. Это неприемлемо и недопустимо», — заявил Михаил Иванов.

Во-вторых, и это является ключевым моментом, как подчеркнул общественный деятель, покупая воду, человек лишает себя главного — пути в храм. Святая вода не является магическим средством с автоматическим действием. Ее благодатная сила раскрывается через веру человека, его молитву и духовное усилие, прилагаемое при посещении церкви. Пытаясь приобрести благодать как товар и избегая этого пути, человек, по словам Иванова, обесценивает саму сущность святыни и впадает в грех потребительского, магического отношения к вере.

«Церковь с пониманием относится к тем, кто по болезни или иной уважительной причине не может посетить храм. В таком случае всегда можно попросить сделать это родных, близких или соседей по вере. Более того, для особых ситуаций существует церковная практика: тяжелобольному или немощному человеку, не имеющему возможности получить воду из храма, священник может благословить с молитвой набрать воду дома», — пояснил Иванов.

Ранее сообщалось, что общественный деятель, комментируя инцидент в Балашихе, охарактеризовал использование нательного креста в качестве украшения для кошки как проявление глубокого невежества.