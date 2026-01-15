«Милый» костюм для питомца или грех? Крест на шее кота из Балашихи возмутил православных — что ответил общественник
Председатель Общероссийского общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов в беседе с изданием REGIONS высказал свою позицию относительно случая, когда нательный крест был использован в качестве украшения для домашнего животного.
Иванов напомнил о сакральном, священном значении креста для православных христиан.
Отвечая на прямой вопрос о допустимости размещения креста на животных, представитель Всемирного русского народного собора был непреклонен.
«Нательный крест для христианина — это видимое исповедание веры, знак принадлежности ко Христу. Это основа святости, которую мы носим с собой. Использование этого великого символа в любых мирских целях — проявление глубокого непонимания его сути», — отметил Иванов.
При этом общественник отдельно пояснил разницу между злым умыслом и непониманием. По его словам, действия, целью которых является сознательное унижение святыни, являются кощунством.
Однако в ситуации, вызвавшей общественную реакцию, вероятнее всего, имело место глубокое невежество и безответственность — стремление сделать забавный снимок при полном отсутствии понимания сути религиозного символа.
«Даже отсутствие злого намерения не делает такой поступок приемлемым. Он демонстрирует утрату должного уважения к святыне, что является тревожным симптомом ослабления нравственных основ», — заключил православный деятель.
