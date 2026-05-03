Балконный дождь: в российском городе на припаркованную машину ночью свалился мешок с мусором

В воскресенье, 3 мая, в социальных сетях появилось сообщение об инциденте, произошедшем в Кемерове. Как рассказал один из пользователей, неизвестный человек выбросил с балкона мусор, который угодил прямо в легковой автомобиль, припаркованный во дворе жилого дома, сообщил VSE42.Ru .

«Сегодня ночью кто-то сбросил с балкона доски в черном мешке – они приземлились на автомобиль и повредили его», – VSE42.Ru цитирует текст публикации из соцсетей.

По информации издания, в комментариях к посту жители города принялись строить догадки о причинах произошедшего. Один из участников обсуждения предположил, что виновником мог стать разбушевавшийся накануне ветер. Другой комментатор, однако, усомнился в этой версии. Он отметил, что просто так, без посторонней помощи, доски на машины обычно не падают.

В любом случае, подчеркивается в сообщении, владельцу пострадавшего транспортного средства теперь предстоит непростая задача: выяснить, кто именно виноват в случившемся, и определить дальнейшие действия по возмещению ущерба.

