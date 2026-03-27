«Критический голод» и агрессия: почему клещи в этом году активнее перемещаются по траве и нападают с большего расстояния

Специалисты в области энтомологии и биологии выделяют сразу три причины, по которым предстоящий сезон активности клещей обещает быть особенно опасным, сообщил rosbalt.ru.

Первый фактор — «голодная зима». Как поясняет биолог Павел Глазков, ведущий канал «Каждой твари по паре», затяжная весна в сочетании с резкими температурными перепадами заставила членистоногих потратить значительную часть накопленных жировых запасов на поддержание жизнедеятельности во время оттепелей.

«Проснувшись, они испытывают "критический голод", что заставляет их быть более агрессивными и менее избирательными в выборе жертвы», — сообщил rosbalt.ru.

Второй фактор — рост числа переносчиков. Богатая снегом зима создала благоприятные условия для выживания мелких грызунов, в первую очередь мышей-полевок, которые служат основными прокормителями личинок и нимф клещей. Увеличение популяции грызунов неизбежно приводит к росту численности взрослых особей в следующем цикле размножения. Больше животных-носителей — больше паразитов.

Третий фактор — геоклиматический сдвиг. В последнее время появился новый тревожный тренд, о котором ранее специалисты не говорили: Северо-Запад России переживает активную экспансию таежного клеща.

«Если раньше он (таежный клещ. — Прим. ред.) преобладал в восточных районах области (Ленинградской. — Прим. ред.), то теперь активно вытесняет менее выносливого европейского лесного клеща ближе к Петербургу», — отмечено в материале rosbalt.ru.

