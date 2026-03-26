Клещи движутся только вверх: биолог раскрыл секрет, как избежать смертельного укуса

Эксперт отметил, что на генном уровне у клещей заложена определенная схема движения — исключительно вверх. Биолог объяснил, что эта особенность помогает человеку максимально обезопасить себя от укусов насекомых, переносящих энцефалит и боррелиоз. При выходе на территории, где они могут находиться, стоит заправлять одежду друг в друга.

По мнению специалиста, штанины необходимо заправлять в обувь, чтобы они не задирались, а верхнюю одежду — под брюки. Существует также энцефалитный костюм и свитер. На руках обязательны манжеты, плотно облегающие запястья. Дополнительную защиту обеспечивают перчатки, надетые поверх рукавов.

«Да, на этом построено устройство специальной защитной одежды, где имеются „юбки“ на брюках и других элементах одежды. Клещи утыкаются в складки одежды и дальше у них нет механизма, который позволил бы им спуститься чуть-чуть вниз, чтобы дальше вверх пойти», — пояснил биолог.

Биолог рассказал, что от энцефалита существует вакцина. Боррелиоз лечат при помощи антибиотиков, предотвращающих развитие болезни Лайма. Оба заболевания могут нанести негативный ущерб нервной системе.

Наибольшая концентрация клещей, по словам биолога, наблюдается в зонах с порослью березы и осины, кустарниками шиповника и густым травяным покровом, включая иван-чай. В разреженных сосняках риск встречи с ними значительно ниже.

«По мере того, что у нас последние несколько лет наблюдаются теплые зимы, это позволяет им дальше продвигаться — это естественный эволюционный процесс, который подкреплен антропогенным (человеческим) фактором», — пояснил собеседник издания.

