Кровь на снегу и открытая рана: отряд «Сова» спас раненую косулю

Местные жители Ленинско-Кузнецкого обнаружили на территории шахты косулю, у которой была травмирована лапа: виднелась кровь и открытая рана. В пресс-службе МЧС Кузбасса рассказали, что на вызов неравнодушных горожан оперативно отреагировали добровольные пожарные из отряда «Сова», сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

В пресс-службе МЧС рассказали, что добровольцы проявили особое внимание к раненому зверю. Они аккуратно поймали косулю. На территории шахты также были замечены еще две косули. Их выпустили в природную среду. Пострадавшее животное передали в мини-зоопарк. Наступать на лапу зверь не мог. Благодаря оперативной помощи и неравнодушие россиян косуля быстро восстановится.

«Быстрая работа добровольцев дала раненой косуле реальный шанс вернуться к полноценной жизни», — отмечено в сообщении МЧС.

В пресс-службе отметили важность работы добровольцев, которые оказывают помощь в сдерживании огня и ликвидации последствий различных чрезвычайных ситуаций. Они первыми прибывают в отдаленные населенные пункты. Присоединиться к коллективу неравнодушных граждан может каждый желающий. Достаточно пройти регистрацию на портале «Госуслуги».

