Медведи без сна и лоси на зеленой траве: как аномально теплая осень переворачивает жизнь диких животных

Эксперт рассказал, что ежи и медведи могут не впадать в спячку. Смещение сроков может привести к тому, что животные не успеют накопить необходимый запас энергии. Медведи вынуждены продолжать охотиться, причем аппетит снижается. Поддерживать тепло тела в таких условиях сложнее. К тому же приходится тратить силы на борьбу с голодом. Юрий Мануков считает, что в последующем вынужденное изменение образа жизни может привести к различным заболеваниям и ослабленному иммунитету.

«В случае внезапного похолодания некоторые животные уходят в спячку прямо там, где их застали неблагоприятные условия. Например, можно в лесу, на обочинах дорог, тротуарах или на садовых участках встретить „мертвого“ ежа», — дополнил биолог.

Эксперт отметил, что затяжная осень положительно отражается на состоянии травоядных животных. Свежая зелень становится источником питания лосей, косуль и зайцев. Шанс пережить зиму благоприятнее увеличивается. Однако весной они могут столкнуться с проблемой: сохраняется риск отсутствия полноценных всходов растений. Комфортные условия для активного развития и размножения создаются для муравьев, некоторых видов пчел и шмелей.

«Затяжная теплая осень способна оказать заметное воздействие на поведенческие реакции и физиологическое состояние животных и насекомых следующей весной и летом. Мигрирующие птицы могут вернуться позже обычного, что уменьшит продолжительность периода размножения. Животные, которые долго не впадали в спячку, весной окажутся слабее и уязвимее. Их иммунная система, испытавшая повышенную нагрузку, меньше сопротивляется болезням, что приводит к повышению заболеваемости и смертности среди молодняка», — пояснил Мануков.

Ранее сообщалось, что Московский регион ожидает неделя аномально теплой погоды с осадками.