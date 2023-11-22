Кровля разрушена, а кресла уцелели: Появились подробности гибели актрисы Меньших
Фото: [©РИА Новости]
Корреспондент агентства «РИА Новости» посетил место гибели российской актрисы Полины Меньших, которая прибыла в ДНР 19 ноября в качестве волонтера с целью выступления на концерте в честь Дня ракетных войск и артиллерии.
Мероприятие состоялось на сцене театра в ДНР в небольшом населенном пункте, который расположен далеко от линии боевого столкновения. В селе Кумачово, где произошла трагедия, нет никаких военных объектов. Несмотря на это, ВСУ прицельно выпустили снаряды из американской РСЗО HIMARS.
Один из снарядов попал в кровлю. Она полностью разрушена. Кресла зрителей и остальные три стены уцелели. Все стены здания небольшого театра пробиты осколками от снаряда. Теперь сцена, на которой и погибла российская артистка, завалена разломанной мебелью и остатками строительных материалов.
Возле здания образовалась большая яма. Сюда также попал снаряд РСЗО: груды земли и велосипед, который, вероятно, был припаркован до обстрела.
На странице в соцсети театр-студия «Портал» сообщила, что 9 декабря состоится концерт, посвященный памяти артистки.