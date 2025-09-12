«Кто хочет искать червей, тот будет их искать»: Лолита не нашла в интервью Пугачевой разрыва связей с РФ

По информации издания, интервью у покинувшей Россию певицы брала Катерина Гордеева*. На протяжении четырех часов Алла Пугачева отвечала на поставленные вопросы. Были затронуты разные темы. Певица высказала мнение, что ее нельзя назвать предательницей Родины.

По мнению артистки, страна сама от нее отказалась. Пугачева также отметила, что не видит причин для признания ее супруга иноагентом. Алла Борисовна считает эмиграцию вынужденной мерой, которая стала причиной некоторых жизненных неудобств.

Интервью разделило россиян на два лагеря: одни критикуют позицию певицы, другие — сопереживают.

«Я не нашла в ее интервью никакого разрыва связей с Россией. Я нашла в нем нормальные человеческие воспоминания, переживания. Кто хочет искать червей, тот будет их искать, даже если там ничего нет», — в беседе с «Абзацем» рассказала Лолита.

Лолита обратилась к критикующим Пугачеву. Она отметила, что Алла Борисовна отлично выглядит, несмотря на свой возраст. Лолита пожелала хейтерам иметь такую же память, как у Пугачевой, а также степень уважения к людям, которые прошли с ней сложный путь еще с начала музыкальной карьеры.

«Никакого разрыва я не вижу. Она как была величайшим русским достоянием, так и остается», — отметила певица.

Ранее сообщалось, что тренер Тарасова назвала безобразием волну критики в адрес Пугачевой.

*Физическое лицо, признанное в России иностранным агентом.