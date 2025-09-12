«Люди совершенно обнаглели»: Татьяна Тарасова жестко ответила хейтерам Пугачевой

Тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказала свою позицию относительно общественной критики, обрушившейся на Аллу Пугачеву после ее отъезда из России. Комментарий знаменитого наставника опубликовало издание Sport24.

Тарасова в резкой форме поставила под вопрос право кого-либо осуждать решение примадонны. По ее мнению, выбор места жительства и работы является исключительно личным делом каждого человека.

«Это чистое безобразие говорить про нее неприятные вещи. Люди совершенно обнаглели и не понимают истину своих поступков», — заявила она.

Поводом для очередной волны обсуждений стало масштабное интервью Пугачевой, в котором певица подробно рассказала о причинах эмиграции, своей жизни за границей и отношениях с российскими коллегами. В беседе она выразила ощущение, что именно страна предала ее, при этом саму себя к числу предателей она не относит.

