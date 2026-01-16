Кто важнее для ребенка: тетя, бабушка или воля родителей? В ГД предложили «закон об очереди» для опекунов

Депутат Госдумы и член комитета по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин проинформировал REGIONS о внесении законопроекта, который касается поправок в Семейный кодекс РФ и Федеральный закон № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве».

Действующее законодательство уже предусматривает преференциальный режим для близких родственников в вопросах усыновления и установления опеки. Кроме того, в нем закреплен институт заранее выраженного волеизъявления родителей, позволяющий им определить будущего опекуна для своего ребенка. Очередность для родственников не установлена, что провоцирует конфликты между ними.

«Это, в свою очередь, может привести к разрыву семейных связей, особенно если ребенка помещают далеко от его прежнего дома», — сообщил Говырин.

Предлагаемый законопроект вводит новую статью 123.1 в Семейный кодекс, которая устанавливается единую очередь для устройства детей в семьи. Приоритетным правом наделены лица, которых в качестве опекунов выбрали родители. Следующая очередь — отчимы и мачехи, бабушки и дедушки, братья и сестры при условии достижения 18-летнего возраста.

«Если таких кандидатов нет или они отказываются, допускается устройство ребенка в семью других граждан. Эта система будет применяться ко всем формам семейного устройства — усыновлению, опеке и попечительству — чтобы обеспечить единообразие в решении подобных ситуаций», — объяснил депутат.

Цель депутатского предложения — увеличить шанс того, что ребенок останется жить в привычной для себя среде. Ожидается, что конфликты между родственниками снизятся.

«Также будет закреплена обязанность органов опеки способствовать восстановлению кровной семьи в случаях ограничения или лишения родительских прав, если появляются условия для возвращения ребенка. Кроме того, при выборе формы устройства после судебного решения будет учитываться субъект РФ, где ребенок жил до вступления решения в силу», — рассказал Говырин.

Ранее сообщалось, что более 33 тыс. жителей Подмосковья прошли обучение в школах приемных родителей.