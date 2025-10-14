Более 33 тыс. жителей Подмосковья прошли обучение в школах приемных родителей

Свыше 33 тыс. жителей Подмосковья завершили обучение в школах приемных родителей региона. Об этом рассказали в Министерстве социального развития Московской области.

Всего в области открыто 48 школ приемных родителей. В среднем обучение в них проходят примерно 1,5 тыс. человек в год. Завершение обучения в такой школе является обязательным этапом перед оформлением опеки или усыновления.

Курс проводится по единому стандарту. Это 80 часов базовой подготовки, а также дополнительные тематические модули. Занятия проводятся бесплатно в очном и онлайн-формате.

Сейчас в Подмосковье проживают свыше 3 тыс. приемных семей, в которых воспитываются свыше 6,5 тыс. сирот, в том числе свыше 900 детей с инвалидностью.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об уникальности областных перинатальных центров.