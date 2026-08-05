Куба просит помощи, но чем заплатит: эксперт о возможных сценариях сотрудничества РФ — от АЭС до военной базы

На Кубе регулярно происходят отключения электроэнергии, так как энергосистема острова крайне устарела и требует срочной модернизации. При этом потребление электричества на острове продолжает расти, а новые генерирующие объекты практически не строятся. В такой ситуации проблематика будет только обостряться. Россия рассматривает возможные варианты помощи, включая строительство тепловых электростанций и даже атомной электростанции. Перспективы сотрудничества двух стран для Финансов Mail оценил эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков.

Специалист отмечает: несмотря на готовность Москвы оказать содействие, этот регион не является для России приоритетным, если смотреть на геополитическую карту. Ключевой вопрос, который встает перед сторонами, — чем Куба сможет расплатиться за такие масштабные проекты. Юшков рассматривает разные варианты: от закупок кубинскими властями российского вооружения до размещения на острове российской военной базы с ракетным вооружением.

«Нужно найти схему взаимовыгодного сотрудничества, чтобы российские компании могли, например, строить новые генерирующие объекты на Кубе. Можно поставлять туда газ или уголь, строить угольные электростанции. Мы можем это делать. Или даже вплоть до строительства атомной станции: “Росатом” активно продвигает эту идею. Мы можем это сделать, но нужно как-то компенсировать затраты российских компаний», — пояснил эксперт.

Эксперт также указывает на внутренний парадокс кубинской экономики. Чтобы построить новую энергетику, необходимо повысить внутренние тарифы на электроэнергию, однако это упирается в платежеспособный спрос населения. Таким образом, проблемы энергетики на Кубе отражают более глубокие общеэкономические трудности, которые там существуют уже долгие годы.

«Это должно быть коммерческое решение. Для этого нужно найти то, чем Куба может заплатить России. В этом плане можно рассмотреть туризм. Например: мы строим вам электростанцию, а вы взамен принимаете российских туристов бесплатно. Но это тоже большой вопрос для России. Нам это нужно? Мы же продвигаем свои курорты на юге России, в Крыму. Зачем отправлять детей в детские лагеря на Кубу, если мы можем делать то же самое на российских курортах? Мы развиваем туризм у себя», — обращает внимание эксперт.

Кроме того, Юшков обращает внимание на политический аспект: России небезопасно оказывать помощь безвозмездно, поскольку нынешнее руководство Кубы ведет активный диалог с Соединенными Штатами, что создает дополнительные риски для любых долгосрочных инвестиций и совместных проектов. Так что, несмотря на видимую готовность помочь, реальные перспективы сотрудничества остаются туманными без четкого экономического и политического фундамента.

«Получится, что мы на свои государственные деньги построим что-нибудь на Кубе, спасем их энергетику, а они скажут: “А теперь мы дружим с американцами, взаимодействуем с ними, а вам вообще мы ничего отдавать не будем, потому что мы теперь соблюдаем американские санкции”», — задается резонным вопросом аналитик.

Ранее сообщалось, что в Пентагоне обсуждают высадку тысяч солдат на Кубе с участием 101-й дивизии.