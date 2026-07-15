Пентагон готовит вторжение на Кубу: 101-я дивизия и тысячи солдат

Американские военные планировщики в Пентагоне всерьёз прорабатывают сценарий вторжения на Кубу — речь идет о высадке тысяч солдат 101-й воздушно-десантной дивизии, единственного подразделения, способного выполнить такую миссию. Об этом сообщает CBS.

Источники, пожелавшие остаться анонимными, подчеркнули, что дискуссии не означают, что президент Дональд Трамп или Пентагон уже приняли решение о проведении операции. Однако то, что 101-я дивизия, имеющая уникальную подготовку к воздушно-десантным миссиям, рассматривается как основной инструмент, говорит о серьезности намерений. Это подразделение участвовало в самых сложных операциях США, и его привлечение означало бы полномасштабное военное вмешательство.

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