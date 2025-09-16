Куда отправить письмо Джульетте: в день рождения героини добровольцы дают советы влюбленным

Во всем мире 16 сентября отмечают День рождения главной героини трагедии Уильяма Шекспира «Ромео и Джульетта», сообщил sovainfo.ru.

Трагичная история двух влюбленных разворачивалась в итальянской Вероне, где и проходят различные тематические мероприятия в честь дня рождения Джульетты. Организаторы представляют вниманию зрителей спектакли и культурные акции. Участие в них активно принимают туристы и местные жители.

Одной из самых трогательных и известных традиций стала почта Джульетты. Многочисленные письма от влюбленных со всего света, ищущих совета в сердечных делах, адресуются молодой веронке. Как сообщают источники, связанные с организацией праздника, всю корреспонденцию тщательно обрабатывают. Отвечают на письма девушки из официального культурного клуба «Дом Джульетты» (Club di Giulietta), которые добровольно берут на себя эту миссию. Они стараются дать мудрые и утешительные ответы каждому, кто доверил бумаге свои любовные переживания.

