День рождения Чебурашки: герою Успенского исполнилось 59 лет

20 августа свой день рождения отмечает герой Эдуарда Успенского, который стал любимцем не одного поколения. В нынешнем году Чебурашке исполнилось 59 лет, сообщил atas.info.

По информации издания, инициатива учреждения официального дня рождения персонажа принадлежит лично его создателю. Чебурашка — это одинокий герой, который не знает своих родителей. Было решено, что в день рождения персонажа будут уделять внимание детям-сиротам. Успенский был уверен, что праздник должен привлекать внимание к общественной проблеме и указывать на важность развития благотворительности.

По данным издания, в день рождения Чебурашки принято проводить различные благотворительные акции и мероприятия. Для россиян устраивают показы спектаклей и чтение книг. Собранные средства направляют на помощь несовершеннолетним.

«На первых иллюстрациях к книге Чебурашка выглядел иначе: он был больше похож на медвежонка или собаку, обладал заметным полосатым хвостом и его уши не были столь гигантскими», — сообщил atas.info.

По информации издания, в разных городах РФ установлен памятник Чебурашке. Персонаж стал символом веры в людей, в доброту и дружбу.

Ранее сообщалось, что Федеральный суд США по Восточному округу штата Нью-Йорк признал, что российская киностудия «Союзмультфильм» нарушила условия лицензионных соглашений с американской компанией. Что произошло и кому принадлежит Чебурашка — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».