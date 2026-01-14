Кухонная шумовка стала орудием убийства в Кузбассе: расследование завершено

Сотрудники правоохранительных органов завершили расследование уголовного дела об убийстве в кузбасском поселке, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо» со ссылкой на пресс-службу СКР по Кузбассу. Орудием убийства стала металлическая шумовка.

По версии следствия, 44-летний житель региона нанес своему знакомому множественные удары по жизненно важным частям тела — голове и шее. Мужчина скончался на месте преступления. Между знакомыми произошел конфликт. Они находились в состоянии алкогольного опьянения в одном из жилых домов. Подозреваемого оперативно задержали. Инцидент произошел в октябре 2025 года.

«По ходатайству следствия суд избрал ему на период предварительного расследования меру пресечения в виде заключения под стражу», — указано в сообщении ведомства.

По версии следствия, конфликт возник на фоне личных неприязненных отношений. В ходе предварительного следствия удалось собрать исчерпывающий объем доказательств. На основании полученных материалов сформировано и утверждено окончательное обвинительное заключение. В настоящее время уголовное дело передано в судебные органы для рассмотрения по существу и вынесения решения.

