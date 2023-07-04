Кулемзин: два мирных жителя погибли в результате обстрела ВСУ

Мэр Донецка Алексей Кулемзин рассказал, что во вторник, 4 июля, вследствие обстрела со стороны вооруженных формирований Киева погибло двое жителей города, пишет ТАСС .

Мэр Кулемзин также отметил, что еще один житель получил ранения. События произошли в Петровской районе города. Алексей Кулемзин отметил, что это один из районов, который больше всех страдает от постоянных обстрелов.

Известно, что погибли мужчина и женщина. Их тела были найдены возле магазина, расположенного в Петровской районе. Также ранения получила женщина.

Подобные действия со стороны Украины Алексей Кулемзин назвал «варварскими», а украинских военных «карателями». Донецк подвергается ежедневным обстрелам со стороны вооруженных сил Украины.