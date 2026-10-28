Какие зоны первыми выдают возраст: мнение косметолога

Врач Троицкая: где на теле появляются первые признаки возраста

Здоровье

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Наталия Надточая]

Врач‑косметолог Ирина Троицкая рассказала, какие зоны тела раньше других выдают возраст, пишет «Газета.ru».

Первой стареет область вокруг глаз: кожа тут тонкая, в ней мало сальных желез, плюс она активно участвует в мимике. Отсюда — ранние мелкие морщины, снижение упругости, нависание верхнего века, мешки под глазами и углубление носослезной борозды. Недосып и отеки могут временно усиливать эти проявления, но не служат единственной причиной изменений.

Заметно стареет и нижняя треть лица: из‑за уменьшения объема подкожной жировой клетчатки, перестройки связочного аппарата и костных структур углубляются носогубные складки, опускаются уголки рта, теряется четкость овала. Резкое похудение способно ускорить эти процессы — лицо быстро теряет объем.

Шея — еще одна «зона риска». Кожа здесь тоньше, чем во многих других местах, а уходу за ней часто уделяют недостаточно внимания: ее реже увлажняют и защищают от солнца. Со временем появляются горизонтальные линии, сухость, пигментация и снижение упругости. При этом постоянный наклон головы к телефону может делать складки визуально глубже, но не является главной причиной их формирования.

Зона декольте тоже нередко выдает возраст. Ее регулярно подвергают воздействию ультрафиолета — особенно при ношении открытой одежды, — но солнцезащитными средствами пользуются редко. В результате формируется сетка мелких морщин, появляется неровный оттенок кожи, сосудистый рисунок и пигментные пятна. Признаки фотоповреждения часто возникают одновременно на лице, шее, груди и руках.

Кисти рук быстро демонстрируют возрастные изменения: кожа на тыльной стороне истончается, уменьшается объем подкожной клетчатки, сильнее проступают вены и сухожилия. Солнце провоцирует появление пигментных пятен и морщин, а частое мытье рук и контакт с бытовой химией усиливают сухость.

Изменения затрагивают и губы: они могут становиться тоньше, терять четкость контура, а вокруг рта формируются вертикальные линии. Ускорить эти процессы способны курение и постоянное воздействие ультрафиолета.

Читайте также

Современная медтехника для эндоскопии поступила в учреждения Городского округа Пушкинский

Современная медтехника для эндоскопии поступила в учреждения Городского округа Пушкинский

В Королевской больнице провели операцию 80-летней пациентке с опухолью 8 см

В Королевской больнице провели операцию 80-летней пациентке с опухолью 8 см

Ученые связали сладкую газировку с повышенной вероятностью болезни печени

Ученые связали сладкую газировку с повышенной вероятностью болезни печени

Падает работоспособность: эксперт советует проветривать квартиру даже зимой

Падает работоспособность: эксперт советует проветривать квартиру даже зимой

Глава Городского округа Пушкинский проинспектировал итог капремонта поликлиники №1

Глава Городского округа Пушкинский проинспектировал итог капремонта поликлиники №1

Без сахара, но с кислотой: гастроэнтеролог раскрыла, чем вредит диетическая газировка

Без сахара, но с кислотой: гастроэнтеролог раскрыла, чем вредит диетическая газировка

Ортопед назвал главные критерии выбора повседневной обуви

Ортопед назвал главные критерии выбора повседневной обуви

Психолог Скрипачева назвала многозадачность причиной выгорания

Психолог Скрипачева назвала многозадачность причиной выгорания

«Канцерогенез — часть старения»: превращение клеток в злокачественные начинается после 50 лет

«Канцерогенез — часть старения»: превращение клеток в злокачественные начинается после 50 лет

«Компьютерная шея» стала фактором риска для молодых людей

«Компьютерная шея» стала фактором риска для молодых людей

Здоровое питание приводит к ожирению печени: диетолог назвала ошибки, ведущие к набору веса при ЗОЖ

Здоровое питание приводит к ожирению печени: диетолог назвала ошибки, ведущие к набору веса при ЗОЖ

Кардиолог Рохас назвал опасный продукт и здоровые альтернативы

Добавьте mosregtoday.ru в избранное