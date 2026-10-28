Какие зоны первыми выдают возраст: мнение косметолога

Первой стареет область вокруг глаз: кожа тут тонкая, в ней мало сальных желез, плюс она активно участвует в мимике. Отсюда — ранние мелкие морщины, снижение упругости, нависание верхнего века, мешки под глазами и углубление носослезной борозды. Недосып и отеки могут временно усиливать эти проявления, но не служат единственной причиной изменений.

Заметно стареет и нижняя треть лица: из‑за уменьшения объема подкожной жировой клетчатки, перестройки связочного аппарата и костных структур углубляются носогубные складки, опускаются уголки рта, теряется четкость овала. Резкое похудение способно ускорить эти процессы — лицо быстро теряет объем.

Шея — еще одна «зона риска». Кожа здесь тоньше, чем во многих других местах, а уходу за ней часто уделяют недостаточно внимания: ее реже увлажняют и защищают от солнца. Со временем появляются горизонтальные линии, сухость, пигментация и снижение упругости. При этом постоянный наклон головы к телефону может делать складки визуально глубже, но не является главной причиной их формирования.

Зона декольте тоже нередко выдает возраст. Ее регулярно подвергают воздействию ультрафиолета — особенно при ношении открытой одежды, — но солнцезащитными средствами пользуются редко. В результате формируется сетка мелких морщин, появляется неровный оттенок кожи, сосудистый рисунок и пигментные пятна. Признаки фотоповреждения часто возникают одновременно на лице, шее, груди и руках.

Кисти рук быстро демонстрируют возрастные изменения: кожа на тыльной стороне истончается, уменьшается объем подкожной клетчатки, сильнее проступают вены и сухожилия. Солнце провоцирует появление пигментных пятен и морщин, а частое мытье рук и контакт с бытовой химией усиливают сухость.

Изменения затрагивают и губы: они могут становиться тоньше, терять четкость контура, а вокруг рта формируются вертикальные линии. Ускорить эти процессы способны курение и постоянное воздействие ультрафиолета.