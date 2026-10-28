Погода 28 октября: ночью заморозки, днем до +14 °C

Гидрометцентр: в Подмосковье ночью ожидаются заморозки

Общество

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Владимир Ерастов]

По данным Гидрометцентра РФ, 28 октября в Подмосковье ожидается контрастная погода: ночью возможны заморозки, а днем воздух заметно прогреется.

В ночные часы при переменной облачности температура опустится от −2 до +3 °C. Днем установится малооблачная погода, осадков не прогнозируется — воздух прогреется до +9…+14 °C.

Ночные заморозки в регионе фиксируются уже не впервые: минувшей ночью, 27 октября, ниже всего температура опустилась в районе поселка Черусти — до −2,8 °C. Этот населенный пункт нередко называют неофициальным «полюсом холода» Подмосковья.

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