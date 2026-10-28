Nivea в России: компания подтвердила свое присутствие на рынке

Компания Beiersdorf, производитель косметики Nivea, не намерена уходить из России. Об этом РИА Новости сообщил гендиректор Винсент Варнери в ходе конференц‑колла для инвесторов.

По его словам, присутствие на российском рынке важно для защиты бренда Nivea, который компания продвигает в стране с 1906 года, а также для сохранения рабочих мест — компания продолжает выплачивать зарплаты сотрудникам.

Варнери также отметил, что «коммерческий конфликт» с местным партнером повлиял на результаты третьего квартала, но сейчас ситуация стабилизировалась и работа вернулась в привычный ритм.

Beiersdorf — немецкая компания, основанная в 1882 году в Гамбурге; в ее портфель, помимо Nivea, входят такие бренды, как Eucerin и Hansaplast. В компании трудятся более 22 тыс. человек.