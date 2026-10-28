Ирак хочет сотрудничать с РФ в нефтегазовой сфере

Замминистра нефти Ирака: Багдад хочет сотрудничать с Россией

Политика

Ирак заинтересован в сотрудничестве с Россией в нефтегазовой сфере — об этом заявил заместитель министра нефти республики Иззат Исмаил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве. Мероприятие прошло на полях Форума стран‑экспортеров газа, сообщает ТАСС.

Исмаил, возглавлявший иракскую делегацию, подчеркнул, что Багдад хочет использовать передовой российский опыт и технологии, а также развивать партнерство и создавать совместные предприятия. По его словам, это поможет эффективнее осваивать природные ресурсы и укреплять энергетическую отрасль страны.

Замминистра также передал российскому президенту приветствия от руководства Ирака и подтвердил стремление обеих сторон к расширению сотрудничества и укреплению двусторонних отношений.

Читайте также

Стамбул или Абу-Даби: Туск назвал дату встречи РФ, США и Украины

Российские миллиарды в обмен на переговоры: США выдвинули идею Европе

Российские миллиарды в обмен на переговоры: США выдвинули идею Европе

Город спрячут под землей: что задумали власти Запорожья

Россия ударила по подстанциям под Киевом и в Житомире

«Я просто развлекался». Трамп пошутил про серьезные проблемы со здоровьем

«Я просто развлекался». Трамп пошутил про серьезные проблемы со здоровьем

Выбор Трампа: покончить с Ираном или заключить сделку

Ультиматум вместо переговоров: историк раскрыл правду о встрече в Норвегии

Ультиматум вместо переговоров: историк раскрыл правду о встрече в Норвегии

Выборы под звуки войны: историк пояснил, почему заявления Трампа о выборах вызывают недоумение

Выборы под звуки войны: историк пояснил, почему заявления Трампа о выборах вызывают недоумение

На Украине заявили об исчезновении машиностроения

Конфликт Трампа и Зеленского: политолог пояснил, почему все решит Конгресс

Конфликт Трампа и Зеленского: политолог пояснил, почему все решит Конгресс

«Единого послания не было»: Норвегия объяснила телефонный разговор с Путиным

В Бразилии подвели итоги президентских выборов: победил Лула да Силва

В Бразилии подвели итоги президентских выборов: победил Лула да Силва

Добавьте mosregtoday.ru в избранное