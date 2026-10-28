Ирак хочет сотрудничать с РФ в нефтегазовой сфере

Ирак заинтересован в сотрудничестве с Россией в нефтегазовой сфере — об этом заявил заместитель министра нефти республики Иззат Исмаил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве. Мероприятие прошло на полях Форума стран‑экспортеров газа, сообщает ТАСС .

Исмаил, возглавлявший иракскую делегацию, подчеркнул, что Багдад хочет использовать передовой российский опыт и технологии, а также развивать партнерство и создавать совместные предприятия. По его словам, это поможет эффективнее осваивать природные ресурсы и укреплять энергетическую отрасль страны.

Замминистра также передал российскому президенту приветствия от руководства Ирака и подтвердил стремление обеих сторон к расширению сотрудничества и укреплению двусторонних отношений.