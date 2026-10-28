Асфальт в дефиците: Таллин столкнулся с сырьевым кризисом

ТАСС: в Эстонии зафиксировали дефицит асфальта

Общество

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Илья Попов]

В Эстонии возник дефицит асфальта — причиной стал срыв поставок битума из Швеции и Литвы, сообщил вице‑мэр Таллина Кристиан Ярван, пишет ТАСС.

По его словам, шведский поставщик без объяснения причин прекратил отгрузки, а литовский сначала резко поднял цены, а затем столкнулся с поломкой на заводе. В итоге эстонские предприятия лишились сырья для производства асфальта, а партнеры Таллина уведомили городские власти о невозможности продолжать работы.

Из‑за нехватки материала в столице пришлось отказаться от ряда зимних проектов по замене дорожного покрытия — чиновники опасаются оставлять улицы раскопанными без возможности их заасфальтировать.

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