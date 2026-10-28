«Краснодар» вновь обыграл «Динамо»: 10 побед в 12 последних матчах

«Краснодар» обыграл «Динамо» в 10 последних матчах из 12

Культура и спорт

Фото: [ФК «Краснодар»]

«Краснодар» обыграл московское «Динамо» в матче группового этапа Пути РПЛ Кубка России со счетом 2:1. В 12 последних встречах этих команд южане одержали 10 побед, одна игра завершилась вничью и лишь однажды победили бело-голубые.

Впрочем, эта победа имела большое значение. В 29-м туре прошлого чемпионата «Динамо» выиграло (2:1) и сместило «Краснодар» с первого места. В итоге «быки» проиграли чемпионскую гонку «Зениту».

Героем отчетного матча стал Дмитрий Воробьев, сделавший дубль. Кроме того, нападающий «Краснодара» не реализовал пенальти. Голы в ворота «Динамо» стали для Воробьева первыми в составе «быков» — перед началом сезона форвард перешел из «Локомотива» в «Краснодар». В концовке матча Константин Тюкавин отыграл один гол.

«Краснодар» вышел на первое место в группе В Пути РПЛ Кубка России. С 10 баллами южане гарантировали себе выход в плей-офф. «Динамо» опустилось на второе место (9 очков). Шесть баллов у «Факела», пять — у «Ахмата».

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