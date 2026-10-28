«Черная пятница» на маркетплейсах: названы даты распродаж

РИА Новости: маркетплейсы раскрыли сроки «Черной пятницы» в ноябре

Общество

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Евгения Гавриленко]

Крупнейшая распродажа года — «Черная пятница» — пройдет в ноябре на российских маркетплейсах, причем даты у площадок различаются, пишет РИА Новости.

В «М. Видео» акция стартует 12 ноября — сразу после завершения распродажи «11.11». На Ozon «Черная пятница» продлится с 13 ноября по 2 декабря; в ней уже участвуют более 600 тыс. продавцов — это на 16% больше, чем в прошлом году. Wildberries запланировал главную распродажу года на период с 16 по 30 ноября и ожидает заметного роста продаж.

Позже всех акцию проведет «Яндекс Маркет»: предварительно ее наметили на 25–27 ноября. При этом каждая площадка формирует отдельный ассортимент и особые условия для своей кампании.

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