Курортное такси удивляет: сколько стоит поездка между ключевыми точками Шерегеша

Отдыхающие на горнолыжном курорте Шерегеш в зимний сезон неоднократно обращали внимание на высокую стоимость такси, сообщил VSE42.Ru . Корреспондент разобрался, сколько стоит поездка от одной ключевой точки курорта к другой.

Корреспондент выбрал такие ключевые точки горнолыжного курорта: апартаменты Wow, подъемники в нескольких популярных секторах. Время поездки примерно одинаковое — около восьми минут. Стоимость поездки начинается от 225 руб. Цена также зависит от уровня комфортабельности автомобиля. Максимальная стоимость — 420 руб.

Корреспондент пришел к мнению, что в межсезонье на стоимость такси влияет невысокий спрос. Эксперимент проводили в дневное время суток. По информации издания, зумеры ведут более ночной образ жизни, поэтому спрос и стоимость такси по ночам вырастает. Еще один фактор, влияющий на итоговую стоимость, — отсутствие пробок.

«Так что пока горнолыжка не заработала в полную силу, курортное такси может приятно удивить», — отметил корреспондент издания.

По данным издания, открытие горнолыжного курорта в нынешнем году запланировано на субботу, 22 ноября. Синоптик Кемеровского гидрометцентра в беседе с журналистом VSE42.Ru рассказал, что в этот день в регионе ожидается комфортная погода.

