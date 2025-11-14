Голосовой помощник будет консультировать таксистов Подмосковья по вопросам контрольно-надзорной деятельности

В Подмосковье запустили в работу нового голосового помощника для таксистов. О новом сервисе рассказали в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Голосовой помощник, разработанный на основе ИИ, будет давать консультации на тему контрольно-надзорной деятельности. Он расскажет об обязательной аттестации водителей, требованиях к такси, оформлении путевого листа.

Робот сможет принимать несколько обращений сразу. Это позволит сэкономить свыше 17,5 тыс. рабочих часов. В его базе есть ответы на более чем 200 вопросов. При этом он может самостоятельно обучаться.

Номер телефона — 8 (498) 602-22-00. Звонки принимаются в круглосуточном режиме.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о планах по расширению сферы использования ИИ в регионе.