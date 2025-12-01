Куски сырого мяса и печени, яйца и монеты в форме круга обнаружили на кладбище в Подмосковье

Жители Подольска рассказали в социальных сетях о необычной находке, сделанной на кладбище в Лемешове, сообщил REGIONS.

Пользователи рассказали, что пришли на кладбище навести порядок на могилах родных. На территории кладбища посетители заметили продукты питания и разные предметы, выложенные в круг. В частности, на земле аккуратно разложили куриные тушки, куски сырого мяса и печени, хлеб, яйца и монеты. Очевидцы сообщили, что такой набор встречают не в первый раз.

Подписчики телеграм-канала высказали мнение, что кто-то мог проводить магические ритуалы. Экстрасенс Дария Аликина в беседе с корреспондентами REGIONS подтвердила предположение местных жителей. Эксперт считает, что на территории кладбища проводили обряды — закуп или откуп. Подношения могут делаться хозяину или хозяйке кладбища, а также покойникам. По набору продуктов и предметов экстрасенс определила, что адресатом обряда был именно хозяин кладбища.

«Мясо, особенно печень, хлеб, яйца и монеты — это традиционные подношения кладбищенским силам для удачного проведения обрядов. Поэтому я могу предположить, что на погосте в Подольске делали закуп или откуп. Первый выполняют до ритуала, второй — после», — отметила медиум.

В администрации Подольска о необычных находках проинформированы. Корреспонденту REGIONS рассказали, что продукты и монеты с кладбища убрали. Объект будут охранять более усиленно, чтобы подобные ритуалы не повторились.

