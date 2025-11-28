Посещать необязательно: как правильно поминать усопших на 9-й день по православным традициям

Протоиерей Андрей Ефанов, настоятель Воскресенского храма в селе Болотново, сообщил, что в православной традиции на девятый день после смерти главное значение принадлежит молитве об усопшем. Он отметил, что посещение кладбища в этот день не входит в обязательные требования и остается делом личной возможности. Его слова приведены в журнале « Фома ».

Ефанов пояснил, что поминовение крещеного человека может происходить через церковные молитвы или своими словами. Он рекомендовал заранее подать записку на Проскомидию и, по возможности, на панихиду. Священник добавил, что миряне могут самостоятельно прочитать дома или на могиле Панихиду, канон об усопшем или краткую литию.

Он подчеркнул, что в случае, когда умерший не был крещен, допускается только поминовение своими словами, поскольку церковные молитвы об упокоении в таком случае не применяются. Ефанов заявил, что отсутствие возможности прийти на кладбище не нарушает традицию, так как молитва остается основой поминовения.

