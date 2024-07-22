Кузбассовец подстригал деревья, когда на поляну из окна выпал трехлетний малыш

Со слов очевидцев, малыш находился дома под присмотром своего 18-летнего брата. Молодой человек уснул. Ребенок залез на подоконник и выпал. Семья проживает на девятом этаже. В это время на поляне у дома работал один из жильцов. Он подстригал деревья. Мужчина накрыл малыша своей футболкой. Соседи пострадавшего пишут, что он находится в тяжелом состоянии под аппаратом ИВЛ.

В комментариях к посту люди раскритиковали поведение родителей, которые просят старших детей следить за младшими из-за нарушения их личностных границ. Также много критики в комментариях из-за частых случаев выпадения их окон детей. Родителей постоянно призывают к бдительности. В продаже есть разные замки для окон. Однако несчастные случаи происходят ежедневно.

«У нас был балкон который не замуровывался в пластик, ибо это даже в головах людей не представлялось. И как-то выросли, даже с открытыми балконами и с открытым доступом к нему. Даже попыток перелезть через перила этого балкона не было. Сейчас что-то происходит из ряда вон, дети спецом открывают окна и выходят в них», — написал подписчик.

Официальная информация о происшедшем не поступала.

Ранее мы сообщали, что в Подмосковье происходит много несчастных случаев с несовершеннолетними: дети тонут, выпадают из окон, едят лекарства или гибнут от падения тяжелых предметов. Интернет-издание «Подмосковье сегодня» делится историями трагедий, чтобы указать родителям, на что стоит обращать внимание в первую очередь для обеспечения безопасности их детей.