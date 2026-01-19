Квартира или дом: на каком вопросе о количестве санузлов «ломается» выбор эксперта по недвижимости

Специалист по недвижимости из Подмосковья Андрей Соколов принял решение жить в частном доме за городом. Эксперт поделился с REGIONS, что стало главным фактором данного выбора.

Эксперт отметил, что на рынке недвижимости есть много вариантов. При выборе квартиры предстоит решить ряд вопросов: сколько санузлов понадобится для комфортного проживания всех членов семьи, не станет ли проблемой отсутствие достаточного количества парковочных мест, располагает ли недвижимость возможностью оборудовать хозяйственный блок или гардеробную.

По мнению эксперта, при строительстве дома решить многие вопросы намного проще, ведь собственник самостоятельно создает проект. Дом — это чаще всего большое пространство, приватность, качественная экология, удобная парковка. Частный сектор — оптимальный вариант для семей с детьми или животными.

«Я задумался о продаже квартиры, когда понял, что она стала слишком большой: дети выросли и каждый идет своей дорогой», — рассказывает Андрей Соколов.

Преимущества квартир, по мнению специалиста, заключаются в более развитой инфраструктуре, меньшим расходам на содержание, доступность в плане сроков заселения. При выборе дома или квартиры человеку рекомендовано учитывать потребности семьи: количество ее членов, привязанность к городу, личные предпочтения.

«Мне стало понятно, что качество жизни, дополнительные удобства и комфорт дает именно дом, где можно реализовать любые пожелания», — резюмирует Андрей Соколов.

Ранее сообщалось, что российские зумеры нашли лайфхак с дешевой недвижимостью в Заполярье