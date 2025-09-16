Лавров заявил о стремлении РФ отказаться от термина «недружественные страны»

Глава МИД Сергей Лавров на пресс-конференции по подготовке и проведению «Интервидения» заявил, что Россия стремится отказаться от термина недружественные страны. Трансляция шла на сайте МИД РФ, сообщило РИА Новости.

Глава МИД Сергей Лавров уточнил, что термин «недружественные страны» указан в документах на законодательном уровне. Однако Россия старается постепенно отказываться от данного понятия. Спикер сослался на недавнее заявление президента РФ. Владимир Путин заявил, что у России нет недружественных стран. Есть страны, которыми на данный момент руководят силы, проявляющие недружественность по отношению к Москве.

«Постепенно отходим от термина недружественные страны, хотя в законодательстве он остается», — отметил министр Лавров.

Министр уточнил, что не намерен называть конкретные государства, чьих представителей не пригласили на форум. Сергей Лавров обратил внимание, что Россия всегда открыта для тех, кто хочет приехать и наладить диалог.

На пленарном заседании ВЭФ российский лидер отметил, что Россия всегда открыта к диалогу с теми странами, которые готовы сотрудничать с Москвой. Кремль в первую очередь уделяет внимание дружески настроенным странам, но не откажется от общения с лидерами других стран.

Конференция, в которой принял участие Лавров, посвящена вопросам проведения музыкального конкурса «Интервидение», который объединит участников из разных стран.

