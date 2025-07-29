Парламент Крыма предложил запретить произведения иноагентов

Крымский парламент разрабатывает обращение в Государственную думу с предложением ввести законодательные ограничения на публичное использование произведений, созданных лицами, признанными иностранными агентами, а также гражданами зарубежных стран и территорий, совершающих недружественные действия в отношении России. Об этом сообщил председатель парламента республики Владимир Константинов.

По его словам, предлагается законодательно запретить публичное исполнение, демонстрацию, трансляцию, прокат и размещение в интернете произведений указанных лиц.

Константинов подчеркнул, что в условиях информационной войны, развязанной против России, некоторые деятели культуры используют свои работы для распространения антироссийских взглядов, дискредитации государственных институтов и подрыва духовно-нравственных ценностей.

Он отметил, что, несмотря на это, их произведения продолжают транслироваться в России по телевидению, радио, в интернете, на театральных и концертных площадках.

Константинов считает, что государство должно защищать свое информационное и культурное пространство от подобного деструктивного воздействия.

Ранее сообщалось, что Мещанский суд Москвы избрал меру пресечения для политолога Шульман*.

* Министерством юстиции РФ признана иностранным агентом.