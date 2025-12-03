Лед тронулся: Илья Авербух нашел вдохновение не на катке, а в бадминтонном зале Подмосковья

Известный фигурист и продюсер Илья Авербух посетил новый спорткомплекс «Борисоглебский» в Раменском и дал ему высокую оценку, сообщил REGIONS.

В ходе визита Илья Авербух осмотрел ключевые объекты центра, включая бассейн и зал для бадминтона, где занимаются спортсмены самого разного возраста — от детей до представителей старшего поколения. Мастер спорта отметил важность развития подобных современных центров по всей России.

«Я очень рад, что такие спортивные объекты появляются, они востребованы, — отметил Авербух. — Мы часто говорим о том, как важно заниматься спортом, привлечь молодежь. Для этого именно такие объекты, которые быстро строятся и финансово окупаемы, очень эффективны».

Особое внимание Авербух уделил бадминтонному залу, который уже стал площадкой для турниров различного уровня. Там он не только пообщался с юными воспитанницами, но и, к восторгу девочек, ненадолго обменял коньки на ракетку, устроив для них незапланированный мастер-класс и памятную фотосессию.

«Тренироваться здесь абсолютно комфортно, и я считаю, что именно такого уровня центры должны возникать во многих уголках России. И здорово, что уже они появляются», — добавил он.

Илья Авербух, знаменитый не только как чемпион, но и как хореограф и создатель грандиозных ледовых шоу, остался под большим впечатлением от нового комплекса. Визит получился настолько вдохновляющим, что заставил мастера фигурного катания на время отложить привычный инвентарь и открыть для себя бадминтон.

