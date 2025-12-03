Рапиристки Московской области стали призерами на этапе Кубка мира по фехтованию
Фото: [Федерация фехтования России]
Женская юниорская сборная России из подмосковных рапиристок заняла второе место на этапе Кубка мира среди спортсменок в возрасте до 20 лет. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.
В состав команды вошли спортсменки Училища олимпийского резерва № 1 (Краснознаменск) и Центра фехтования Ильгара Мамедова (Химки) София Дзобаева, Ирина Зорина, Милана Левчук и Стефания Часовникова. В финале российским рапиристкам противостояла сборная Молдавии.
Отметим, что соревнования прошли в городе Шаморин (Словакия).
