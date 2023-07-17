Легендарный игрок ХК «Ак Барс» Данис Зарипов проведет прощальный матч

На ледовой арене соберутся все известные игроки и тренеры, в частности, Александр Овечкин, Алексей Морозов, Зинэтула Билялетдинов и другие. Информацию подтверждают в пресс-центре хоккейного клуба «Ак Барс». В кассах (онлайн и офлайн) уже открыты продажи билетов. Известно, что болельщики, которые в прошлом сезоне приобретали абонементы, смогут ими воспользоваться для посещения прощальной игры легенды.

Перед началом спортивного состязания пройдут торжественные чествования игрока. Впервые в истории команды будет выведено 25 обращений, которые закрепятся за Данисом Зариповым. Мероприятие состоится 9 августа.